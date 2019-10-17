Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


İddiaya göre, İslahiye ilçesine bağlı Yeni mahalle kavşağında S.G idaresindeki 27 ADV 601 plakalı araç, kırmızı ışıkta bekleyen H.T idaresindeki 35 KG 3398 ve B.G idaresindeki 48 AR 133 plakalı araçlara çarptı. Kazada M.H.G (13) ve N.G (49) isimli şahıslar hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların ayakta tedavi edildiği öğrenildi.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP

Aydın Doğan Vakfı, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:57 Kaynak: İHA
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