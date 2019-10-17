Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hafif ticari araçla iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hafif yaralandı.

Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hafif ticari araçla iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hafif yaralandı.


Hatay Bulvarı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 3 araç birbirine çarptı.

Kazada, araçlardaki Nadire Gül (49) ile Meryem Hacer Gül (11) yaralandı.


Yaralılar, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gaziantep, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:50 Kaynak: AA
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