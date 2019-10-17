Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
1 saat önce
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hafif ticari araçla iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hafif yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:50 Kaynak: AA
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hafif ticari araçla iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hafif yaralandı.
Hatay Bulvarı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 3 araç birbirine çarptı.
Kazada, araçlardaki Nadire Gül (49) ile Meryem Hacer Gül (11) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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