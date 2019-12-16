Gaziantep'te zorla uyuşturucu kullandırıp gasp yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te zorla uyuşturucu kullandırıp gasp yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te zorla uyuşturucu kullandırıp gasp yapan 2 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te bir kişiye zorla uyuşturucu kullandırıp parasını gasbettiği idia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te zorla uyuşturucu kullandırıp gasp yapan 2 şüpheli yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te bir kişiye zorla uyuşturucu kullandırıp parasını gasbettiği idia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Boyno Mahallesi'nde bir kişiye zorla uyuşturucu kullandırıp parasını gasbettiği ileri sürülen 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen zanlılar, evlerinde gözaltına alındı.

Zanlılardan birinin evinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:20 Kaynak: AA
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