Gaziantep'te zorlu tedavi süreciyle yaşama tutunan iki Kovid-19 hastası alkışlarla servise alındı - Son Dakika

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun süre yoğun bakımda tedavi görerek hayata tutunan 2 hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla servise alındı.

Gaziantep Üniversitesinden (GAÜN) yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 çocuk annesi 37 yaşındaki Miyese Kahraman, Kovid-19 nedeniyle ciddi sağlık sorunu yaşaması üzerine üniversite hastanesine kaldırıldı.

Nefes almakta zorlanan kadın, hastanenin yoğun bakım ünitesinde 26 gün solunum cihazına bağlı kaldı. Doktorlarca yaşama şansı yüzde 10'un altında olduğu değerlendirilen Kahraman, sağlık çalışanlarının özverili gayretleriyle hayata tutundu ve personelin alkışlarıyla normal servise alındı.

Nizip ilçesinde ise 13 gün Kovid-19 tedavisi gören İbrahim Sarı, burada tedaviye olumlu yanıt vermeyince üniversite hastanesine gönderildi.

Enfeksiyonun hastanın iman tahtasının iç kısmı ile akciğeri arasına sıçradığını tespit eden doktorlar, Sarı'yı yoğun bakımda solunum cihazına bağladı.

Nefes alamadığı için 20 gün solunum cihazına bağlı kalan Sarı'ya, akciğer zarları arasında hava oluşması üzerine göğüs tüpü yerleştirildi.

Tedavi sürecinde çoklu organ yetmezliği gelişen, karaciğer ve böbrek fonksiyonları bozulan ayrıca yoğun bakımda ölümcül bir enfeksiyon da gelişen hasta, doktorların müdahalesi sayesinde normal servise alındı.

"Tek isteğimiz çocukların annelerine kavuşmasıydı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAÜN Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Öğretim üyesi Gülseren Elay, Miyese Kahraman'ı yoğun çaba sonucu yaşama döndürdüklerini belirterek, "Miyese'yi uyandırdığımızda alkışlarla, yollarına güller serperek yoğun bakımdan uğurladık. Başından bir saniye bile ayrılmadık. Tek isteğimiz çocukların annelerine kavuşmasıydı." ifadelerini kullandı.

Elay, yaşama şansı çok düşük olmasına rağmen yoğun bakım ekibinin özverisiyle hayata tutunan İbrahim Sarı'nın 12 gün boğazdan delik açılarak tedavi edildiğini, iman tahtası ile akciğeri arasında enfeksiyona bağlı hava oluştuğunu ve bunun da dünyada çok nadir görüldüğünü dile getirdi.

Böyle bir durumda hastanın ölüm riskinin yüzde yüze yakın olduğuna işaret eden Elay, "Hastamızın düzelmesini, yakın takip ve solunum cihazına erken bağlamaya borçluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli de iki hastayı yoğun bakımdan servise çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını, yoğun bakım ekibinin her hastada olduğu gibi burada da büyük çaba gösterdiğini kaydetti.

Eşini tekrar hayata döndürdükleri için hastane ekibine teşekkür eden Sinan Kahraman, çok mutlu olduğunu, eşiyle birlikte kendisinin de hayata döndüğünü ifade etti.

İbrahim Sarı'nın yakınları da hastane yönetimine ve doktorlara teşekkür etti.