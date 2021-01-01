Gaziantep'te zorlu tedavi süreciyle yaşama tutunan iki Kovid-19 hastası alkışlarla servise alındı - Son Dakika

Gaziantep'te zorlu tedavi süreciyle yaşama tutunan iki Kovid-19 hastası alkışlarla servise alındı

01.01.2021 11:57
Gaziantep'te zorlu tedavi süreciyle yaşama tutunan iki Kovid-19 hastası alkışlarla servise alındı, System.String[]

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun süre yoğun bakımda tedavi görerek hayata tutunan 2 hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla servise alındı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun süre yoğun bakımda tedavi görerek hayata tutunan 2 hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla servise alındı.

Gaziantep Üniversitesinden (GAÜN) yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 çocuk annesi 37 yaşındaki Miyese Kahraman, Kovid-19 nedeniyle ciddi sağlık sorunu yaşaması üzerine üniversite hastanesine kaldırıldı.

Nefes almakta zorlanan kadın, hastanenin yoğun bakım ünitesinde 26 gün solunum cihazına bağlı kaldı. Doktorlarca yaşama şansı yüzde 10'un altında olduğu değerlendirilen Kahraman, sağlık çalışanlarının özverili gayretleriyle hayata tutundu ve personelin alkışlarıyla normal servise alındı.

Nizip ilçesinde ise 13 gün Kovid-19 tedavisi gören İbrahim Sarı, burada tedaviye olumlu yanıt vermeyince üniversite hastanesine gönderildi.

Enfeksiyonun hastanın iman tahtasının iç kısmı ile akciğeri arasına sıçradığını tespit eden doktorlar, Sarı'yı yoğun bakımda solunum cihazına bağladı.

Nefes alamadığı için 20 gün solunum cihazına bağlı kalan Sarı'ya, akciğer zarları arasında hava oluşması üzerine göğüs tüpü yerleştirildi.

Tedavi sürecinde çoklu organ yetmezliği gelişen, karaciğer ve böbrek fonksiyonları bozulan ayrıca yoğun bakımda ölümcül bir enfeksiyon da gelişen hasta, doktorların müdahalesi sayesinde normal servise alındı.

"Tek isteğimiz çocukların annelerine kavuşmasıydı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAÜN Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Öğretim üyesi Gülseren Elay, Miyese Kahraman'ı yoğun çaba sonucu yaşama döndürdüklerini belirterek, "Miyese'yi uyandırdığımızda alkışlarla, yollarına güller serperek yoğun bakımdan uğurladık. Başından bir saniye bile ayrılmadık. Tek isteğimiz çocukların annelerine kavuşmasıydı." ifadelerini kullandı.

Elay, yaşama şansı çok düşük olmasına rağmen yoğun bakım ekibinin özverisiyle hayata tutunan İbrahim Sarı'nın 12 gün boğazdan delik açılarak tedavi edildiğini, iman tahtası ile akciğeri arasında enfeksiyona bağlı hava oluştuğunu ve bunun da dünyada çok nadir görüldüğünü dile getirdi.

Böyle bir durumda hastanın ölüm riskinin yüzde yüze yakın olduğuna işaret eden Elay, "Hastamızın düzelmesini, yakın takip ve solunum cihazına erken bağlamaya borçluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli de iki hastayı yoğun bakımdan servise çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını, yoğun bakım ekibinin her hastada olduğu gibi burada da büyük çaba gösterdiğini kaydetti.

Eşini tekrar hayata döndürdükleri için hastane ekibine teşekkür eden Sinan Kahraman, çok mutlu olduğunu, eşiyle birlikte kendisinin de hayata döndüğünü ifade etti.

İbrahim Sarı'nın yakınları da hastane yönetimine ve doktorlara teşekkür etti.

İbrahim Sarı, Yoğun Bakım, Üniversite, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te zorlu tedavi süreciyle yaşama tutunan iki Kovid-19 hastası alkışlarla servise alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ahmet Kaya şarkısı söyleyen Seda Sayan, sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu Eda Taşpınar ile ayrıldıklarını açıklayan oyuncu Çağrı Atakan, Survivor 2021'e gidiyor Yılbaşı büyük ikramiyesi Akhisar'da satılan bir bilete isabet etti Büyükçekmece'de yarım milyonluk gaspı vatandaş engelledi Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın! 29 kişiye ceza yağdı Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu: Oyun değiştirici lider Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu
Bakan Soylu'dan Belbuka üs bölgesi mesajı: Terör örgütünün psikolojisini çökertti Bakan Soylu'dan Belbuka üs bölgesi mesajı: Terör örgütünün psikolojisini çökertti         
11:57
Başakşehir, Ianis Hagi'yi transfer etmek istiyor Başakşehir, Ianis Hagi'yi transfer etmek istiyor         
11:48
Son Dakika! İstanbul Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrasında söndürüldü Son Dakika! İstanbul Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrasında söndürüldü         
10:12
"Banker Bilo" gerçek oldu! Avrupa'ya gitme hayali kuran mülteciler, kendilerini Kayseri'de buldu         
10:01
Yeni yılın ilk sabahında polis aracı bariyerlere ok gibi saplandı Yeni yılın ilk sabahında polis aracı bariyerlere ok gibi saplandı         
09:36
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi         
09:06
Sevdiği kızla evlenemediği için intihara kalkışan genç böyle kurtarıldı Sevdiği kızla evlenemediği için intihara kalkışan genç böyle kurtarıldı         
05:24
Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada         
00:02
Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı         
22:48
Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi         
22:00
Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti         
18:06
Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak         
17:29
Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu         
17:22
Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti         
15:29
Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı         
15:09
"Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti         
15:07
Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2021 12:12:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te zorlu tedavi süreciyle yaşama tutunan iki Kovid-19 hastası alkışlarla servise alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei