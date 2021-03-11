GAZİANTEP Tehlikeli balıkları elleriyle besliyor - Son Dakika

GAZİANTEP Tehlikeli balıkları elleriyle besliyor

11.03.2021 11:24

Tehlikeli balıkları elleriyle besliyorTÜRKİYE'nin en büyük, dünyanın ise 4'üncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bulunan dev akvaryumlar ayda bir temizleniyor.

Tehlikeli balıkları elleriyle besliyor

TÜRKİYE'nin en büyük, dünyanın ise 4'üncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bulunan dev akvaryumlar ayda bir temizleniyor. Dalgıç kıyafeti ile akvaryuma giren Sedat Daşçı, hem temizlik yapıyor, hem de tehlikeli balıkları elleriyle besliyor.

350 türden 7 bin 500 hayvanın barındığı dünyanın 4'üncü, Türkiye'nin ise en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 21 akvaryum bulunuyor. Dünya denizlerinde yaşayan balık türlerinin içinde bulunduğu Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde akvaryumlarda 82 türden binlerce balık yer alıyor. Denizlerin en tehlikeli hayvanları arasında yer alan pirana ve köpek balıklarının da bulunduğu akvaryumda astronot, palyaço, papağan, ciklet, bıçak, cam balıkları gibi balıklar da ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

İnsanların akvaryum dışından bile izlerken ürperdiği köpek balığı ve piranaların bulunduğu dev akvaryumlara 2 günde bir dalış yapan Daşçı, et yiyen bu hayvanları kendi elleriyle besliyor. Daşçı, her ay düzenli olarak da akvaryumlarda temizlik ve bakım yapıyor.

Köpek balıklarını mevsimine göre alabalık, kalamar, istavrit ve sardalya gibi balıklar ile beslendiğini belirten Daşçı, yıllardır çalıştığı akvaryum bölümünde mesleğini severek yaptığını ve balıkların da ilgiye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Balıkların beslenmesi kadar diğer bakımlarının da zor olduğunu belirten Sedat Daşçı, tüm zorluğuna rağmen işini severek yaptığını ifade etti. Akvaryuma inip, camları temizleyen ve yerde bulunan taşları düzelten Daşçı, hijyen ortamının takip edilmesi için sudan sık sık numune alıyor. Suyun sıcaklık ve ısı kontrolünün de yapılması gerektiğini ifade eden Daşçı, bu durumdan hem kendisinin hem balıkların keyif aldığını söyledi.

Sedat Daşçı, bakım sırasında yavru olan balıkları karantina bölgesine alıp büyütüp tekrar akvaryum içerisine bıraktığını anlatarak, Burada yaklaşık 82 tür balık çeşidimiz ve 6 bin 800'e yakın da balık sayımız var. Bunların 18 tanesi tatlı su akvaryumu 3 tanesi de deniz akvaryumu. Tehlikeli balık türlerimizden timsah balığımız, amazon piranalarımız ve köpek balıklarımız mevcut. Köpek balıklarımızı zaman zaman akvaryum içerisine girip elle beslemeye çalışıyoruz. Periyodik temizliklerimiz arasında taş temizliklerimiz var, dip temizlikleri var, cam temizlikleri var. Yine yavru olan balıklarımızı karantina bölgesine alıp, büyütüp tekrar akvaryum içerisine bırakıyoruz. Akvaryumdaki balıklarımız için ziyaretçilerimizden yoğun bir talep var. Özellikle çocuk misafirlerimizin yoğun ilgisi var. Biz akvaryumda bakım ve temizlik yaptığımız sırada çocuklar akvaryum camından bize el sallıyorlar, kameraya çekiyorlar diye konuştu.

GAZİANTEP Tehlikeli balıkları elleriyle besliyor
GAZİANTEP Tehlikeli balıkları elleriyle besliyor
GAZİANTEP Tehlikeli balıkları elleriyle besliyor
GAZİANTEP Tehlikeli balıkları elleriyle besliyor

Hayvanat Bahçesi, Gaziantep, Türkiye, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP Tehlikeli balıkları elleriyle besliyor - Son Dakika


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