Son Dakika Haberleri: Gaziantep tekerlekli sandalyedeki dilenci, zabıtayı görünce ayağa kalktı
Son Dakika Güncel Haber

Gaziantep tekerlekli sandalyedeki dilenci, zabıtayı görünce ayağa kalktı

4 saat önce

Tekerlekli sandalyedeki dilenci, zabıtayı görünce ayağa kalktıGaziantep'te, hafif yürüme engeli olan ancak insanların manevi duygularını etkilemek için tekerlekli sandalyede dilenen Mehmet T., zabıtaları görünce ayağa kalktı.

Tekerlekli sandalyedeki dilenci, zabıtayı görünce ayağa kalktı

Gaziantep'te, hafif yürüme engeli olan ancak insanların manevi duygularını etkilemek için tekerlekli sandalyede dilenen Mehmet T., zabıtaları görünce ayağa kalktı. Tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olmayan ancak dilenmek için bu yönteme başvuran Mehmet T.?ye 153 lira para cezası kesildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kentte dilencilerin insanların manevi duygularını istismar ederek kazanç elde etmelerinin önüne geçmek için çalışma başlattı. Camiler ve halkın kalabalık olduğu alanlarda denetim yapan ekipler, kent merkezindeki Balıklı Meydanı'nda bir kişinin engeli olmadığı halinde tekerlekli sandalyede dilendiği bilgisine ulaştı. Balıklı Meydanı'na giden zabıta ekipleri tekerlekli sandalyede dilenen Mehmet T.?ye engelli raporu olup olmadığını sordu. Dilenmenin yasak olduğunu anlatan ve ceza keseceğini söyleyen ekiplerin konuşmasının ardından Mehmet T., ayağa kalkarak meydandan ayrılmak istedi. Ekiplerin tekerlekli sandalyesiyle zabıta karakoluna götürdüğü ve üzerinde 47 lira bulunan Mehmet T.?ye, Kabahatler Kanunu kapsamında 153 lira para cezası kesildi.

Gaziantep, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Parkta 'yüksek sesli müzik' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Enflasyon verisi sonrası dolar ve euro sert düştü! İşte son durum Son Dakika: HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 4'e yükseldi Netflix, Türkiye'den çekilmeyeceğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 16:35:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep tekerlekli sandalyedeki dilenci, zabıtayı görünce ayağa kalktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]