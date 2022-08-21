Feci kaza öncesi İHA muhabirlerinin yardım etmeye çalıştığı baba ve oğlu toprağa verildi - Son Dakika
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Feci kaza öncesi İHA muhabirlerinin yardım etmeye çalıştığı baba ve oğlu toprağa verildi

21.08.2022 16:39
Feci kaza öncesi İHA muhabirlerinin yardım etmeye çalıştığı baba ve oğlu toprağa verildi

Gaziantep'teki 15 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza öncesinde ilk kazayı yapan ve İHA muhabirlerinin yardım etmeye çalıştığı baba ve oğlu Arnavutköy'de kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziantep'teki 15 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza öncesinde ilk kazayı yapan ve İHA muhabirlerinin yardım etmeye çalıştığı baba ve oğlu Arnavutköy'de kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziantep - Şanlıurfa Otoyolunun Nizip ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlanmış, araçtaki baba Yusuf Birdal (50) ve oğlu Aziz Birdal (21) kurtarmaya çalışan İHA muhabirlerinin ve ekibin arasına yolcu otobüsü dalmıştı. Feci kazada aralarında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Umut Yakup Tanrıöver ile Muhammed Abdulkadir Esen'inde olduğu toplam 15 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi de yaralanmıştı. Feci kazada hayatını kaybeden baba Yusuf Birdal ve Aziz Birdal'ın cenazeleri öğle saatlerinde İstanbul'a getirildi. Arnavutköy Bolluca Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından baba ve oğlu Bolluca Mezarlığı'na defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada halasının oğlunu kaybeden Zeki Demiray, "Tekstil işi için Diyarbakır'a giden halamın oğlu yolda kaza yapıyor. Kazadan sonra da otobüs kayarak kaza yapıyor. Hayatını kaybediyorlar. İki çocuğu vardı. Biri yanındaydı O da vefat etti" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Feci kaza öncesi İHA muhabirlerinin yardım etmeye çalıştığı baba ve oğlu toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Feci kaza öncesi İHA muhabirlerinin yardım etmeye çalıştığı baba ve oğlu toprağa verildi - Son Dakika
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