Sepaş Enerji'den Gaziantep Ticaret Odası üyelerine indirimli elektrik

Sepaş Enerji ve Gaziantep Ticaret Odası (GTO) arasında imzalanan protokol kapsamında yıl sonuna kadar ildeki 19 bin 253 oda üyesine yüzde 15'e varan indirimli elektrik imkanı sağlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını boyunca işletmecilere özel avantajlı tarifeler hazırlayarak desteğini sürdüren elektrik perakende şirketi Sepaş Enerji, GTO ile indirim protokolü için el sıkıştı.

GTO Genel Sekreter Yardımcısı Gülbin Çalışkantürk ve Sepaş Enerji Orta Ölçekli Müşteriler Bölge Müdürü Barış Mekik'in imzaladığı protokol, nisan ayı elektrik tüketimlerini de kapsayacak.

Yıl sonuna kadar geçerli olacak anlaşma sayesinde oda üyesi 19 bin 253 işletmeci, tüketim profillerine göre yüzde 15'e kadar indirimli elektrikten faydalanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sepaş Enerji Orta Ölçekli Müşteriler Bölge Müdürü Barış Mekik, sanayici ve işletmecilere desteğin süreceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

" Türkiye'nin en büyük sanayi şehirlerinden Gaziantep'e elektrikte indirim desteği sunmaktan çok mutluyuz. Pandemi boyunca ağırlaşan ekonomik koşullara karşı üreticilerimize ve ihracatçılarımıza katkı sağlayabilmek Sepaş Enerji'nin önceliği. GTO ile imzaladığımız protokolün Gaziantep'e ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyor, iş birlikleri dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Rekabetçi, beklentilere uygun ve şeffaflıkla çalışılmış avantajlı tekliflerimizle ülkemizin her noktasındaki işletmeci ve sanayicilere destek vermeye devam edeceğiz."