Gaziantep'teki 2 bin yıllık taş köprü turizme kazandırılmayı bekliyor - Son Dakika

Gaziantep'teki 2 bin yıllık taş köprü turizme kazandırılmayı bekliyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki tarihi Roma yolu ve köprüsü, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki tarihi Roma yolu ve köprüsü, turizme kazandırılmayı bekliyor.

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İlçe merkezine 8 kilometre mesafede Çolaklar Mahallesi'nde Karasu Çayı üzerinde bulunan taş köprü, renginin siyah ve bazalt taşından yapılması dolayısıyla "Karaköprü" olarak da anılıyor.

Bindirme tekniği ile inşa edilen yapı, aşırı yağışlar sonucu meydana gelen taşkınlar nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

Çolaklar Mahallesi Muhtarı Muhittin Sönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen tarihi taş köprüyle ilgili resmi yazışmaların yapılarak önlem alınması hususunda ilgililere durumun aktarıldığını söyledi.

Sönmez, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Kanunu kapsamında, 2010 yılında sit alanı ilan edilen tek gözlü taş köprü ve köprüye bağlanan Roma yolunun geçmişte Yörükler tarafından da kullanıldığını belirtti, yetkililerden köprünün kısa sürede yapılmasını ve bölgenin turizme kazandırılmasını istediklerini kaydetti.

Mersin Karayolları 5. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede, Sanat Yapıları Başmühendisliği ekiplerince inceleme yapıldı. Restorasyon projesi hazırlandıktan sonra 2021'de ayrılacak ödenekle çalışmalara başlanacak.

Gaziantep, Karaköprü, Karasu, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 18:07 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep'teki 2 bin yıllık taş köprü turizme kazandırılmayı bekliyor - Son Dakika
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