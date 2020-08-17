Gaziantep'teki 500 okula 2 milyon liralık hijyen desteği - Son Dakika

Gaziantep'teki 500 okula 2 milyon liralık hijyen desteği

Gaziantep'te, 500 okula yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 2 milyon liralık hijyen malzemesi temini ve dağıtımı yapılacak.

Gaziantep'teki 500 okula 2 milyon liralık hijyen desteği, System.String[]

Gaziantep'te, 500 okula yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 2 milyon liralık hijyen malzemesi temini ve dağıtımı yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği sağlandı.

Bu kapsamda, "Güvenli Okul Projesi" kapsamında il sınırları içerisinde bulunan 500 okula hijyen malzemeleri temini ve dağıtımı yapılacak. Protokol kapsamında büyükşehir belediyesi, 2 bin dezenfektan standı, 400 bin maske, 75 bin litre sıvı sabun, 500 dezenfektan makinesi, 10 bin litre yüzey dezenfektanı, 50 bin de zemin etiketi temin edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Davut Gül, merkezi yönetimden gelen genelgeleri bütün kurumlarla değerlendirip hareket ettiklerini ifade etti.

Bu kapsamda ebeveynlerin kafalarındaki soru işaretlerini ortadan kaldıracak bir protokol hazırladıklarını anlatan Gül, "Özellikle hijyenin okullardaki etkisini güçlendirecek bir iş birliğimiz var. Uzun bir süre çalışarak güzel bir yol haritası belirledik. Bir eğitim projemiz var. Bu projeyle kent içerisindeki bütün okullarımız güvenli okul standardına ulaşmış olacak. Gaziantep, 21 Eylül'e kadar bütün hazırlıklarını tamamlamış olacak." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Fatma Şahin de okullarda güvenli alan oluşturulması ve çocukların güvenle eğitim almasını sağlayacaklarını kaydetti.

Projeyle çocuklar okula girerken dezenfektan sisteminden geçeceğini belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Özellikle temizlik ve hijyen burada çok önemli. Sıvı sabunlarımız aynı zamanda dağıtılacak. Öte yandan okulun her alanında alınması gereken her türlü tedbir alınmış olacak. Her bir çocuğumuzun geleceğini düşünerek eğitim esnasında ortaya çıkacak olası sorunların önüne geçmeliyiz. Yaklaşık 2 milyon liralık bir hijyen desteği sağlanacak. Ama çocuklarımızın sağlığı ve okullarımızın güvenliği daha önemli. Bir milyon genci olan bir şehiriz. Bütün çalışmalarımızda toplumu merkeze alıp çocukları geleceğe hazırlamak için her türlü çalışma için buradayız."

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de okullarda hijyenin sağlanmasıyla salgıla mücadele noktasında önemli bir çalışmanın hayata geçirileceğini bildirdi.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 18:03

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'teki 500 okula 2 milyon liralık hijyen desteği - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

AFAD'ın vatandaşların telefonuna gönderdiği 4 mesajın sırrı ortaya çıktı Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber Esed rejiminin İdlib'deki sızma girişimi püskürtüldü Eskişehir'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yeni tedbirler alındı Emirgan Korusu'nda yangına neden olan işaret fişeğinin atılma anı ortaya çıktı Fenerbahçeli Caner Erkin, koluna kızının dövmesini yaptırdı Fenerbahçe'nin gündemindeki Sosa, Trabzonspor'un teklifini reddetti Kuzey Kore lideri Kim'in evcil köpeklerin toplatılması talimatı verdiği öne sürüldü İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı Barcelona, teknik direktör Quique Setien'in görevine son verdi Koronavirüsü atlatanlarda sürekli bağışıklık işaretleri tespit edildi Ajax, Barcelona'lı Luiz Suarez'i kadrosuna katmak istiyor Oyun bağımlısı genç açlıktan hayatını kaybetti Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı
Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı         
19:56
Türk dizilerinin sıkı takipçisi Cardi B'den yönetmenlere çağrı: Bir sultan dizisi daha yapar mısınız? Türk dizilerinin sıkı takipçisi Cardi B'den yönetmenlere çağrı: Bir sultan dizisi daha yapar mısınız?         
19:39
Fenerbahçeli Luiz Gustavo, Monaco'nun radarına girdi Fenerbahçeli Luiz Gustavo, Monaco'nun radarına girdi         
19:29
İspanya'da koronavirüs vakalarında hafta sonunda büyük artış yaşandı İspanya'da koronavirüs vakalarında hafta sonunda büyük artış yaşandı         
19:21
Metropoll anketinde büyük sürpriz! Barajı iki parti geçiyor, Davutoğlu yükselişte Metropoll anketinde büyük sürpriz! Barajı iki parti geçiyor, Davutoğlu yükselişte         
19:15
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü         
19:02
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi         
19:00
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi         
18:35
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü         
18:34
Lukaşenko, Belarus'ta yeni seçim talebini kabul etti Lukaşenko, Belarus'ta yeni seçim talebini kabul etti         
17:28
Talihsiz adam, iki grup arasındaki kavgayı ayırmak isterken can verdi Talihsiz adam, iki grup arasındaki kavgayı ayırmak isterken can verdi         
15:55
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu         
14:18
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı         
14:04
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor         
13:55
Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence "George Floyd" muamelesi! Dakikalarca boynuna bastırıldı         
13:41
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti         
13:09
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu 17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu         
12:46
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı         
12:41
2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu         
12:36
Dünyanın en zehirli yılanlarından Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü         
12:07
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı         
11:25
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi         
11:23
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak         
10:45
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu         
10:28
Yargıtay, işverenin yıllık izin oyununu bozarak milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı Yargıtay, işverenin yıllık izin oyununu bozarak milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı         
10:11
Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak         
09:53
Kandilli Rasathanesi Müdürü: İstanbul'un en büyük şansı fay hattının şehrin içinden geçmemesi Kandilli Rasathanesi Müdürü: İstanbul'un en büyük şansı fay hattının şehrin içinden geçmemesi         
09:17
Messi, Barcelona'dan ayrılma kararını yönetime bildirdi Messi, Barcelona'dan ayrılma kararını yönetime bildirdi         
09:11
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı         
09:01
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı         
08:49
İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2. baro için hazırlıklar yapılıyor İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2. baro için hazırlıklar yapılıyor         
08:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2020 00:42:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'teki 500 okula 2 milyon liralık hijyen desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei