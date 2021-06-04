Gaziantep'teki 6-8 Ekim olayları davasında 9 sanığa hapis cezası - Son Dakika

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla gerçekleştirilen 6-8 Ekim olaylarının düzenlenmesi ve bir kişinin hayatını kaybetmesine dair görülen 16 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Davada 6 sanığa 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 18 yaşından küçük 3 sanığa ise 48'er yıl hapis cezası verildi.

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Cemal Ö. ile 18 yaşından küçük Y.İ., M.A. ile başka suçtan tutuklu bulunan H.Ç. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlanırken, sanık avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada mahkeme heyetine mütalaasını sunan savcı, terör örgütü PKK'nın Gaziantep gençlik yapılanması içerisinde yer alan sanıkların 7 Ekim 2014'te Suriye'nin "Kobani" bölgesinde yaşanan çatışmalar ile ölen PKK/ YPG'lilere destek olmak amacıyla sokak eylemleri gerçekleştirdiklerini belirtti. Sanıkların, terör örgütü talimatıyla 1 Temmuz 2015'te Şahin Gökdemir'i (19) merkez Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'ndeki evinin önünde silahlı saldırı sonucu öldürdükleri, bir kişiyi de yaraladıklarını belirten savcı, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

16 sanıktan 6'sına müebbet, 3'üne 48'er yıl hapis

Mahkeme heyeti, 16 sanıktan Cemal Ö., Ahmet G., Ramazan A., Azad İ., Ömer T. ve Murat A.'yı, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" ve maktul Şahin Gökdemir'e yönelik "tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. M.A., A.T. ve Y.İ.'ye ise 18 yaşından küçük olmaları nedeniyle yine aynı suçlardan 48'er yıl hapis cezası verdi. Heyet, sanık Cemal Ö.'yü ise ayrıca bir kişinin yaralanmasına yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl hapisle cezalandırdı. Sanık Bayram A.'yı "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptıran heyet, sanıklar Ahmet G., Ramazan A., Azad İ., Ömer T., Murat A. ve Ahmet T. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Sanıklar A.D., A.A., A.Ö., D.B., F.E. ve H.Ç.'nin ise üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair yeterli delil bulunmaması nedeniyle haklarında beraat kararı verildi. - GAZİANTEP