Gaziantep'teki asayiş uygulamalarında 169 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

GAZİANTEP (AA) Gaziantep'te yapılan asayiş uygulamalarında toplam 169 aranan kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde yapılan denetimlerde uyuşturucu konusuyla ilgili 36, hırsızlıkla ilgili 21, kabahatler kanunuyla ilgili 55 kişi hakkında yasal işlem yapıldı ve 121 aranan şahıs yakalandı.

Ayrıca Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekiplerince yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 48 şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri ve Şahinbey Polis Merkezi ekiplerince, Beyazlar mahallesinde şüpheli iki şahsın ikametlerinde yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kuru sıkıdan çevirme tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, 3 adet şarjör ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.