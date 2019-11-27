Gaziantep'teki asayiş uygulamasında 77 aranan şahıs yakalandı

Gaziantep'te gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 77 aranan şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulama sırasında 77 aranan şahıs yakalandı. Öte yandan uygulamada, 21 şüpheli hakkında uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 15 şüpheliye hırsızlıktan, 44 şahsa da kabahatler kanunundan işlem yapıldı.
Çalışmalarda, 40,41 gram esrar, 30,74 gram metamfetamin, 2,5 gram eroin, 0,93 gram bonzai, 0,55 gram jameika, 1 ruhsatsız uzun namlulu otomatik silah, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 27 parça çalıntı çeyiz seti, 138 bin 100 TL'lik sahte çek, 1 çalıntı motosiklet, 1 çalıntı elektrikli bisiklet, 1 çalıntı araç, 1 hacizli yakalamalı motosiklet, 1 hacizli yakalamalı araç, 14 fişek ve 1 kesici alet ele geçirildi.