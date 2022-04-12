Gaziantep'te meydana gelen bazı trafik kazaları, güvenlik kameralarınca görüntülendi.
İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından farklı tarihlerde kaydedilen trafik kazaları yer aldı.
Görüntülerde, Karaca Ahmet Mahallesi'nde tırın otomobile çarpması ve bir süre sürükleme anı, organize sanayi kavşağında sepetli motosikletin araçla çarpışma anı yer alıyor.
Kamera kayıtlarında, Basra Kavşağı'nda öndeki aracın ani fren yapması sonucu arkasında bulunan 3 aracın birbirine çarptığı görüntüler de bulunuyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! GAZİANTEP - Bazı trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika