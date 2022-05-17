Gaziantep'teki bazı trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'teki bazı trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı

17.05.2022 15:39
Gaziantep'teki bazı trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı

Gaziantep'te bazı trafik kazaları, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Gaziantep'te bazı trafik kazaları, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, kentin çeşitli noktalarındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları, farklı tarih ve bölgelerde yaşanan trafik kazalarını kaydetti.

Görüntülerde, Disburg Bulvarı'nda hızla gelen bir otomobilin yan yoldan gelen otomobile çarpması, Hoşgör Kavşağı'nda ise bir taksinin otomobile çarpmamak için refüje çıkması, Güneykent Mahallesi'nde de otomobille motosikletin çarpışması yer aldı.

Beydilli Mahallesi'nde ise bir minibüs ile otomobilin, Güvenevler Mahallesi'nde tramvayla otomobilin çarpışması görüntülere yansıdı.

Hasara neden olan kazaların çoğunun kurallara uyulmamasından kaynaklandığı aktarıldı.

YORUMLAR
500
'Kontrolsüz hipertansiyon erken ölüme neden olabilir' uyarısı 'Kontrolsüz hipertansiyon erken ölüme neden olabilir' uyarısı AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ MEYER- LANDRUT GAZİANTEP'TE AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇİ MEYER- LANDRUT GAZİANTEP'TE Pitbul cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Asiye Ateş davasında yeni karar! Tutuklu kimse kalmadı Pitbul cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Asiye Ateş davasında yeni karar! Tutuklu kimse kalmadı
Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'teki bazı trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
18:33 Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 19:34:47. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'teki bazı trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement