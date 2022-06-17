Gaziantep'teki bazı trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'teki bazı trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

17.06.2022 23:10
Gaziantep'teki bazı trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Gaziantep'te bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Gaziantep'te bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Kentin çeşitli noktalarındaki KGYS kameraları, farklı tarihlerde meydana gelen trafik kazalarını kaydetti.

İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde Hayvanat Bahçesi kavşağında çarpışan iki otomobilin refüje çıkması, Anafartalar Caddesi'nde iki otomobil ile kamyonetin çarpışması ve bazı motosiklet kazaları yer aldı.

Hasara neden olan kazaların çoğunun kurallara uyulmamasından kaynaklandığı bildirildi.

YORUMLAR
500
GAÜN Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören öğrencilere karne dağıtıldı GAÜN Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören öğrencilere karne dağıtıldı Taşımacılık sektörü GTO'da konuşuldu Taşımacılık sektörü GTO'da konuşuldu
Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'teki bazı trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:59 Parkta gördüğü husumetlisine 3 el ateş eden adamın sözleri pes dedirtti: Bilseydik daha yakışıklı çıkardık
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
21:49 Vicdansız anne ve baba 3 yaşındaki kızlarını su deposuna bırakıp alışverişe gittiler
21:11 Terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan propagandaya ilişkin İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
20:06 Kılıçdaroğlu iktidara geldiklerinde çiftçilere ücretsiz elektrik, ÖTV ve KDV'siz mazot verileceğini açıkladı
19:48 Bu hafta altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürürken, borsa kaybettirdi
19:43 Diyarbakır'da jandarma güçleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi
19:09 Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 23:14:41. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'teki bazı trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement