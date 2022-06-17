İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde Hayvanat Bahçesi kavşağında çarpışan iki otomobilin refüje çıkması, Anafartalar Caddesi'nde iki otomobil ile kamyonetin çarpışması ve bazı motosiklet kazaları yer aldı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'teki bazı trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı - Son Dakika

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