Son Dakika Haberleri: Gaziantep'teki Bıçaklı Kavga

Gaziantep'teki Bıçaklı Kavga

2 saat önce

Gaziantep'te 2 gün önce bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'teki Bıçaklı Kavga, System.String[]
Gaziantep'te 2 gün önce bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çıksorut Mahallesi'nde 14 Ocak'ta çıkan bıçaklı kavgada Kadir Çanka'nın (20) hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Ekipler, cinayette karıştıkları iddiasıyla E.Ç. ve İ.Ç'yi olayın gerçekleştiği sokakta gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Çıksorut Mahallesi'nde 14 Ocak'ta çıkan bıçaklı kavgada, Kadir Çanka hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:14 Kaynak: AA

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