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Gaziantep'teki bıçaklı kavga

1 saat önce

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan, bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'teki bıçaklı kavga, System.String[]

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan, bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 25 Ağustos'ta Özdemir Caddesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.


Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 7 zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şahinbey ilçesinde 25 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:08 Kaynak: AA
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