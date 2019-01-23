Son Dakika Haberleri: Gaziantep'teki Bıçaklı Kavga - Necati Bağcı'nın Cenazesi

Gaziantep'teki Bıçaklı Kavga - Necati Bağcı'nın Cenazesi

1 saat önce

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- Gaziantep'teki bıçaklı kavga
Necati Bağcı'nın cenazesi
Cenaze aracının Adli Tıp Kurumu'ndan ayrılması
Cenazenin gasilhaneye getirilmesi
Yakınlarının ağlaması
Cenaze namazının kılınması Gaziantep'teki bıçaklı kavga
Gazikent Mahallesi'ndeki kavgada ağır yaralanan Necati Bağcı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gazikent Mahallesi'nde 23 Aralık'ta Türk ve Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Necati Bağcı (25), tedavi gördüğü SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Bağcı'nın cenazesi, Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'nde kılınan namazın ardından Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Bağcı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman da katıldı.

Gazikent Mahallesi'nde 23 Aralık'ta çıkan bıçaklı kavgada, Necati ve kardeşi Mert Bağcı ile Murat A. yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:23 Kaynak: AA

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