Gaziantep'teki Bıçaklı Kavga - Necati Bağcı'nın Cenazesi

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Öğrencisini Tekme Atarak Yaralayan Öğretmenin Cezası Belli Oldu

Ziyaret Saatini Kaçıran Hasta Yakınları, Güvenlik Görevlilerine Saldırdı! Çok Sayıda Yaralı ve Gözaltı Var