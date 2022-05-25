Gaziantep'teki bıçaklı kavgayla ilgili 1 tutuklama - Son Dakika
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Gaziantep'teki bıçaklı kavgayla ilgili 1 tutuklama

25.05.2022 10:07
Gaziantep'teki bıçaklı kavgayla ilgili 1 tutuklama

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı sopalı kavga ile ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı sopalı kavga ile ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı. Diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 23 Mayıs Pazartesi akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Beydilli Mahallesi'nde meydana gelmiş ve husumetli olan iki grup arasında bıçaklı sopalı kavga çıkmıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı sopalı kavgaya dönüşmüş ve kavga sırasında bıçaklı saldırısına uğrayan İsmail Gün (32) ağır yaralı olarak kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

1 zanlı tutuklandı, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Olayın ardından geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı olduğu belirlenen üç şahsı yapılan operasyonla yakalamıştı. Yakalanan katil zanlıları, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilmişti. Adliye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklanırken, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Pazartesi, Mayıs, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'teki bıçaklı kavgayla ilgili 1 tutuklama - Son Dakika


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