Gaziantep'teki canlı bomba paniği kamerada! Emniyet binası önüne gelişi böyle görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'teki canlı bomba paniği kamerada! Emniyet binası önüne gelişi böyle görüntülendi

27.05.2022 10:22
Gaziantep'teki canlı bomba paniği kamerada! Emniyet binası önüne gelişi böyle görüntülendi

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü önüne sahte canlı bomba düzeneğiyle gelerek korku dolu anlara neden olan Ümit Koçyiğit'in vurularak etkisiz hale getirilme anının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Şahsın binanın önüne gelmesi anları ile elindeki poşeti bırakması ve polislerin soğukkanlı davranarak şahsı etkisiz hale getirmesi anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, merkez Şehitkamil ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü binasının ön girişi kapısı önünde dün akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre binanın vatandaş girişi kapısında polis noktasının önüne gelen 32 yaşında Ümit Koçyiğit, tekbir getirerek bağırmaya başladı. Elinde bulunan siyah poşet ile yolun karşısına geçerek emniyet müdürlüğü vatandaş ve protokol girişine gelen şahıs, elindeki poşeti araç giriş kapısının önüne bırakarak tekbir getirmeye başladı.

Beline bağladığı kablolarla canlı bomba düzeneği süsü veren Koçyiğit, polisin uyarı ateşine ve sözlü ikazlarına rağmen işaret parmağını havaya kaldırarak tekbir getirmeye devam den Koçyiğit, kulübede nöbet tutan ve orada bulunan 2'si sivil 4 polis tarafından etkisiz hale getirildi. Güçlendirilmiş beton bariyerler ile nöbet kulübesinin arkasında mevzilenen polisiler, görüşlerinin açık olmasına rağmen tam hedefte yer alan şahsı defalarca kez, "yat yere"diye ikaz etti. Polisler ikazları dinlemeyen şahsın üzerlerine doğru geldiğini görmesi üzerine ise yere ve şahsın sadece ayak bölgesine hedef alarak toplam 8 el ateş etti.

Açılan ateşe rağmen ''La ilahe illallah'' naraları ile polislerin üzerine gitmeye çalışan Ümit Koçyiğit, yoğun ateş üzerine ise ters istikamete kaçmaya çalıştı. Ayaklarına isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralanan Koçyiğit, birkaç adım attıktan sonra yere yığıldı. Yaşanan canlı bomba paniğine rağmen soğukkanlı bir şekilde hareket eden polisler, bir taraftan şahsı etkisiz hale getirirken diğer taraftan ise vatandaşlara bağırarak çatışma bölgesinden uzaklaştırmaya çalıştı. Anlık gelişen olayda hem kendi canlarını hem de çevredeki vatandaşları korumaya çalışan ekiplerin özverisi da saniye saniye kameralara yansıdı.

Hedefi ve amacı tam olarak bilinmeyen saldırgan İbrahim Koçyiğit'i ilk fark eden ise Emniyet Müdürlüğü girişindeki güçlendirilmiş kulübede nöbet tutan polisler oldu. Asayiş Bürosu Cinayet Büroda da görev yapmış olan ve olay anında nöbet tutan polis memuru saldırganın elindeki, poşeti bıraktığını ve tekbir attığını görünce yanındaki meslektaşını da ikaz ederek hemen beton blok arkasına mevzilendi. Bir taraftan şahsı uzaklaşması ve yera yatması için uyaran polisler diğer taraftan ise şahsın belinden sarkan kabloları ve elindeki tetiği fark etti. Polisler o anda bölgede bulanan tüm meslektaşlarını ''bomba var'' diyerek ikaz etti. Hemen arkalarında bulunan 2 meslektaşı da ikaz üzerine ise mevzilenerek, silahlarına sarıldı. O anlar da saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

ÜZERİNDEKİ DÜZENEK SAHTE ÇIKTI

Kısa sürede bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi çevreyi güvenlik çemberine alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanının kontrollerinin ardından Koçyiğit'in üzerindeki düzeneğin gerçek bomba olmadığı belirlendi. Bomba düzeneğinin gerçek olmaması büyük bir oh çektirirken ağır yaralanan Koçyiğit, 112 Acil Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dr. Ersin Arslan Eğitime ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

OLAY YERİNE YAYA OLARAK GELMİŞ

Sahte canlı bomba düzeneğiyle canlı bomba paniğine neden olan Ümit Koçyiğit'in Gaziantep nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken, İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde yaşattığı korku dolu anların saniye saniye yansıdığı güvenlik kamera görüntüsüne İhlas Haber Ajansı (İHA) ulaştı. Koçyiğit'in binanın önüne gelerek tekbir getirdiği anlar güvenlik kamerasına yansırken şahsın yayan olarak ara caddeden Emniyet Müdürlüğü binanın önüne geldiği anlar da görüntülerde yer aldı.

Koçyiğit'in elindeki siyah poşet, poşeti bırakması, polis kontrol noktasının ön kısmında poşeti bırakması, kısa bir süre bölgede durması, işaret parmağını havaya kaldırması ve tekbir getirmesi, açılan ateşe rağmen polislerin üzerine gitmeye çalışması, gidemeyeceğini anlayınca kaçmaya çalışması ve yere yığılma anları yer aldı.

Nöbetçi polislerin Koçyiğit'i soğukkanlılıkla etkisiz hale getirdiği anlarda bölgede yaşanan panikte kamera görüntülerinde yer buldu.

2016'DA 3 POLİS ŞEHİT OLMUŞTU

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü'ne 1 Mayıs 2016'da DEAŞ terör örgütü tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, 3 polis memuru şehit olmuştu.

YORUMLAR
500
Gaziantep'te etkisiz hale getirilen şahıs hastaneye kaldırıldı Gaziantep'te etkisiz hale getirilen şahıs hastaneye kaldırıldı Gaziantep'te saldırganın üzerinde kablo düzeneği çıktı Gaziantep'te saldırganın üzerinde kablo düzeneği çıktı

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'teki canlı bomba paniği kamerada! Emniyet binası önüne gelişi böyle görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
10:19 Yemek videolarıyla ünlenen fenomen Taha Duymaz'ın estetikli halini görenler şaştı kaldı!
10:18 Sahilde dedektörle ziynet eşyası arayan adam: Hem sahil temizleniyor, hem de ek gelir kapısı oluyor
10:11 Melek Mosso'ya Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den davet: En kısa zamanda sizi bölge halkımızla buluşturmam için inanılmaz bir talep alıyorum
10:00 SADAT yöneticisinden "sandık" paylaşımı: Teslim etmeyiz
09:59 Annesine şiddet uygulayan babasını bıçaklamıştı! 15 yıl hapsi istenen sanık tahliye edildi
09:44 Edirne'de alkollü motosiklet sürücüsü karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı! Olayda sürücü, yolcu ve yaya yaralandı
09:44 Akaryakıta zam! Benzin 24 lirayı, motorin ise 23 lirayı geçti
09:41 Yazın gelmesiyle mangal sezonu açıldı! Uzmanlar tavuk etine karşı vatandaşları uyardı
09:29 Melek Mosso'nun konserinin iptal edilmesine Cem Yılmaz'dan tepki: Orta çağdan güzel bir orta geldi ama pas geçiyorum
08:51 Ünlü deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu, kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 10:27:32. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'teki canlı bomba paniği kamerada! Emniyet binası önüne gelişi böyle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement