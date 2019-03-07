Son Dakika Haberleri: Gaziantep'teki Cinayet

Gaziantep'teki Cinayet

1 saat önce

Gaziantep'te bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren 17 yaşındaki lise öğrencisinin katil zanlısı 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Gaziantep'te bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren 17 yaşındaki lise öğrencisinin katil zanlısı 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Barak Mahallesi'nde babasının tuhafiye dükkanına giderken uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Mehmet Ali Dinç'in katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin İ.K. (20) ve A.T. (15) olduğunu belirledi.

Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Barak Mahallesi'nde dün lise 2. sınıf öğrencisi Mehmet Ali Dinç (17), kimliği belirsiz kişilerin bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:32 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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