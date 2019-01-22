Gaziantep'teki Cinayet Davası

Gaziantep'te yaklaşık 1,5 yıl önce, kız arkadaşını otomobilinde tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep'te yaklaşık 1,5 yıl önce, kız arkadaşını otomobilinde tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Cuma Pancar ile avukatı katıldı.



Sanık Pancar, pişman olduğunu belirterek, "Keşke Arzu yerine ben ölseydim." dedi.



Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın, olay günü yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrıldığı eski kız arkadaşı Arzu Gültekin'i arayarak görüşmek istediğini, Gültekin'in buluşmaya önceki evliliğinden olan kızıyla birlikte geldiğini ve anne-kızın sanık Pancar'ın aracına binerek, Alleben Göleti civarına hareket ettiklerini hatırlattı.



Kısa bir süre sonra sanığın, küçük kızı, bakkala bırakarak çıkmasını beklemeden hareket ettiğini ve otomobilde çıkan tartışma üzerine, Gültekin'e 17 kez ateş ederek öldürdüğünü ve daha sonra şehirde dolaştığını belirten savcı, Pancar'ın, aradığı akrabasının ihbarıyla yakalandığını ifade etti. Savcı, sanığın cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanık Pancar'a "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası vererek, indirim yapılmasına yer olmadığına hükmetti.



Cuma Pancar, 18 Ekim 2017'de kız arkadaşı Arzu Gültekin'i, Alleben Göleti civarında öldürdükten sonra 27 RS 101 plakalı otomobilindeki cesetle, şehirde 5 saat dolaştıktan sonra yakalanmıştı.

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