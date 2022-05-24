Gaziantep'teki cinayete ilişkin bir zanlı tutuklandı

Gaziantep'te bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

İsmail Gün (32), henüz belirlenemeyen nedenle Şahinbey ilçesine bağlı Beydilli Mahallesi'nde 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Gün, kurtarılamadı.

Gün'ün cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin ikisi suça sürüklenmiş çocuk olmak üzere 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardın biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer iki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.