Son Dakika Haberleri: Gaziantep'teki DEAŞ davası
Son Dakika Güncel Gaziantep'teki DEAŞ davası

Gaziantep'teki DEAŞ davası

15 dakika önce

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada, askeri bölgede yakalanan 3 sanık 6 yıl 3'er ay, yanlarında bulunan 3 kadın da 2 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep'teki DEAŞ davası, System.String[]

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada, askeri bölgede yakalanan 3 sanık 6 yıl 3'er ay, yanlarında bulunan 3 kadın da 2 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Melih Engin, Ulaş Çelebi ve Abdulkerim Eski katılmazken H.Ç, D.E. ve M.B. ile sanık avukatları katıldı.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, DEAŞ'a katılmadıklarını savundu.

Duruşma savcısı, sanıkların yaklaşık bir yıl önce Ermiş Hudut Karakolu sorumluluk alanında askeri yasak bölgede yakalandıklarını hatırlatarak, sanıklar Engin, Çelebi ve Eski'nin DEAŞ'a katıldığını, askeri ve siyasi faaliyetlerde bulunduğunu, kadınlar hakkında ise yeterli delil bulunmadığını kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Melih Engin, Ulaş Çelebi ve Abdulkerim Eski'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanıklar H.Ç, D.E. ve M.B'ye ise "izinsiz askeri yasak bölgeye girme" suçundan 2 ay 15'er gün hapis cezası verip, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Gaziantep, Çelebi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Münbiç açıklaması: Rejimin girmesi benim için çok çok olumsuz değil
Münbiç'te YPG'li terörist, kadın kılığına girdi Rasulayn kırsalındaki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor Faili meçhul olaylara karışan PKK'lı Süleymaniye Camii'nde yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 15:38:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'teki DEAŞ davası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]