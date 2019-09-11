Son Dakika Haberleri: Gaziantep'teki dev besi çiftliğinde yangın
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Gaziantep'teki dev besi çiftliğinde yangın

47 dakika önce

GAZİANTEP'in Nizip ilçesindeki besi çiftliğinin saman ve yem deposunda yangın çıktı.

Gaziantep'teki dev besi çiftliğinde yangın, System.String[]

GAZİANTEP'in Nizip ilçesindeki besi çiftliğinin saman ve yem deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 24 bin hayvanın olduğu, Türkiye'nin en büyüklerinden biri olan besi çiftliğindeki yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın Nizip- Karkamış yolu Doğrular Mahallesi'nde Şerif Göktaş'a ait besi çiftliğinde çıktı. Saat 16.00 sıralarında çiftliğin saman ve yem deposunda bilinmeyen nedenle başlayan yangın, tüm depoyu sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, çiftlikteki yangını, yaklaşık 24 bin büyükbaşın olduğu yere ulaşmadan söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı da çiftliğe gelerek çalışmaları yakından izledi.

Türkiye, İtfaiye, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:44 Kaynak: DHA
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