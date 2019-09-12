Gaziantep'teki dev besi çiftliğinde yangın devam ediyor
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GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde yaklaşık 50 bin büyükbaşın bulunduğu besi çiftliğinde dün çıkan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:58 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'in Nizip
ilçesinde yaklaşık 50 bin büyükbaşın bulunduğu besi çiftliğinde dün çıkan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor. 2 yangın söndürme helikopterinin de müdahale ettiği yangına yaklaşık 40 araç da yerden müdahale ediyor.
Nizip- Karkamış
yolu Doğrular Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında Şerif Göktaş'a ait besi çiftliğinde çıktı. Çiftliğin saman ve yem deposunda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, bir anda tüm depoyu sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 50 bin büyükbaşın bulunduğu alana yangının ulaşmasını önlemek için ekiplerin söndürme çalışması devam ediyor. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 12 su tankı ve 2 helikopter ile toplam 40 kara aracıyla müdahale edildiği öğrenildi.
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