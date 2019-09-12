Son Dakika Haberleri: Gaziantep'teki dev besi çiftliğinde yangın kontrol altına alındı (2)
Son Dakika Güncel Haber

Gaziantep'teki dev besi çiftliğinde yangın kontrol altına alındı (2)

36 dakika önce

19 SAATTE KONTROL ALTINDA Gaziantep'in Nizip ilçesinde, yaklaşık 50 bin büyükbaşın bulunduğu besi çiftliğinde, dün saat 16.00 sıralarında başlayan yangın, bugün saat 11.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Gaziantep'teki dev besi çiftliğinde yangın kontrol altına alındı (2), System.String[]

19 SAATTE KONTROL ALTINDA
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, yaklaşık 50 bin büyükbaşın bulunduğu besi çiftliğinde, dün saat 16.00 sıralarında başlayan yangın, bugün saat 11.00 sıralarında kontrol altına alındı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaklaşık 19 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, çitlikteki hayvanlardan telef olan ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.


Gaziantep, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gazetecinin "Neden yaptınız" sorusuna kapkaç şüphelisinden yanıt: Seni de gasp ederim
4 işçinin can verdiği fabrika yangınında vanaların kapalı olduğu ortaya çıktı KKTC'de askeri bölgedeki cephanelikte art arda patlamalar meydana geldi Milli Savunma Bakanlığı'ndan KKTC'deki patlamayla ilgili açıklama: Yangın kontrol altına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 12:17:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'teki dev besi çiftliğinde yangın kontrol altına alındı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]