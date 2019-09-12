Gaziantep'teki dev besi çiftliğinde yangın kontrol altına alındı (2)
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19 SAATTE KONTROL ALTINDA Gaziantep'in Nizip ilçesinde, yaklaşık 50 bin büyükbaşın bulunduğu besi çiftliğinde, dün saat 16.00 sıralarında başlayan yangın, bugün saat 11.00 sıralarında kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:40 Kaynak: DHA
19 SAATTE KONTROL ALTINDA
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, yaklaşık 50 bin büyükbaşın bulunduğu besi çiftliğinde, dün saat 16.00 sıralarında başlayan yangın, bugün saat 11.00 sıralarında kontrol altına alındı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaklaşık 19 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, çitlikteki hayvanlardan telef olan ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.
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