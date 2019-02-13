Son Dakika Haberleri: Gaziantep'teki Doğal Gaz Patlaması

Gaziantep'teki Doğal Gaz Patlaması

5 saat önce

Gaziantep'te doğal gaz kaçağı sonucu meydana gelen patlama, bölgede bulunan halk otobüsünün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Gaziantep'te doğal gaz kaçağı sonucu meydana gelen patlama, bölgede bulunan halk otobüsünün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi 76006 Sokak'ta dün doğal gaz kaçağı sonucu meydana gelen patlamayla ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Olay anında Şeyhmus Karakuş'un kullandığı 27 H 0407 plakalı halk otobüsünün kamerasına patlamanın şiddeti yansıdı.

Görüntülerde otobüs seyir halindeyken rögardaki patlamanın şiddetiyle bir anda otobüsün ön tarafı sarsılıyor. Panik yaşayan yolcular, şoförün aracın kapısını açmasıyla dışarı çıkıyor.

Merkez Şahinbey ilçesinde Şeyhmus Karakuş'un kullandığı 27 H 0407 plakalı özel halk otobüsünün geçtiği sırada rögar ile bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında 5 kişi yaralanmış, yaralılardan Ayşe Bilici (90) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Patlamalar sırasında bazı ev ve iş yerlerinin camları kırılmış, bir apartmanın ilk 2 katı ile yanındaki binada ağır hasar oluşmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 07:34 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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