Son Dakika Haberleri: Gaziantep'teki Doğal Gaz Patlaması

Gaziantep'teki Doğal Gaz Patlaması

1 saat önce

Gaziantep'te 12 Şubat'ta doğal gaz kaçağı sonucu meydana gelen patlamada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gaziantep'teki Doğal Gaz Patlaması, System.String[]
Gaziantep'te 12 Şubat'ta doğal gaz kaçağı sonucu meydana gelen patlamada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi 76006 Sokak'taki 3 katlı binada meydana gelen patlamada ağır yaralanan Mehmet Bilici (90), Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bilici'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Merkez Şahinbey ilçesinde 12 Şubat'ta 3 katlı binada meydana gelen doğal gaz patlamasında Ayşe (90) ve eşi Mehmet Bilici ağır yaralanmıştı. Yaralılardan Ayşe Bilici, 13 Şubat'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:28 Kaynak: AA

Merkez, Gaziantep, Güncel
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