Gaziantep'te dolandırıcılık ve tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te dolandırıcılık ve tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı

28.05.2022 12:24

Gaziantep'te dolandırıcılık ve tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı Gaziantep'te dolandırıcılık, kredi kartı ve POS tefeciliğiyle ilgili 6 adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli şahıstan 7'si sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep'te dolandırıcılık ve tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te dolandırıcılık, kredi kartı ve POS tefeciliğiyle ilgili 6 adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli şahıstan 7'si sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Diğer 2 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 24 Mayıs 2022 tarihinde dolandırıcılık, kredi kartı ve POS tefeciliğiyle ilgili 6 adrese operasyon düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli şahıs, adli mercilere sevk edildi. Adli mercilere sevk edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklanırken, diğer 2 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çok sayıda suç unsuru materyal ele geçirilmişti

Operasyon sırasında şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise 23 bin 245 TL, 14 cep telefonu, 6 POS cihazı, 4 dizüstü bilgisayar, 1 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 kart kopyalama cihazı ile çok sayıda banka kartı, kimlik belgesi ve doküman ele geçirilmiş, 24 şüpheliye ait 177 banka hesabına ise el konulmuştu.

Konu ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Gaziantep'te dolandırıcılık ve tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Gaziantep'te dolandırıcılık ve tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Gaziantep'te dolandırıcılık ve tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Gaziantep'te dolandırıcılık ve tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Gaziantep'te dolandırıcılık ve tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Gaziantep'te dolandırıcılık ve tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Gaziantep'te dolandırıcılık ve tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Gaziantep'te dolandırıcılık ve tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Gaziantep'te dolandırıcılık ve tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Gaziantep'te dolandırıcılık ve tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Gaziantep'te dolandırıcılık ve tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te dolandırıcılık ve tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı - Son Dakika


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