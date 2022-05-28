Gaziantep'teki dolandırıcılık ve tefecilik operasyonda 7 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'teki dolandırıcılık ve tefecilik operasyonda 7 şahıs tutuklandı

28.05.2022 18:23
Gaziantep'teki dolandırıcılık ve tefecilik operasyonda 7 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te dolandırıcılık, kredi kartı ve POS tefeciliğiyle ilgili 6 adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli şahıstan 7'si sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep'te dolandırıcılık, kredi kartı ve POS tefeciliğiyle ilgili 6 adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli şahıstan 7'si sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Diğer 2 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 24 Mayıs 2022 tarihinde dolandırıcılık, kredi kartı ve POS tefeciliğiyle ilgili 6 adrese operasyon düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli şahıs, adli mercilere sevk edildi. Adli mercilere sevk edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklanırken, diğer 2 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çok sayıda suç unsuru materyal ele geçirilmişti

Operasyon sırasında şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise 23 bin 245 TL, 14 cep telefonu, 6 POS cihazı, 4 dizüstü bilgisayar, 1 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 kart kopyalama cihazı ile çok sayıda banka kartı, kimlik belgesi ve doküman ele geçirilmiş, 24 şüpheliye ait 177 banka hesabına ise el konulmuştu.

Konu ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep'teki dolandırıcılık ve tefecilik operasyonda 7 şahıs tutuklandı
Gaziantep'teki dolandırıcılık ve tefecilik operasyonda 7 şahıs tutuklandı
Gaziantep'teki dolandırıcılık ve tefecilik operasyonda 7 şahıs tutuklandı
Gaziantep'teki dolandırıcılık ve tefecilik operasyonda 7 şahıs tutuklandı
Gaziantep'teki dolandırıcılık ve tefecilik operasyonda 7 şahıs tutuklandı
Gaziantep'teki dolandırıcılık ve tefecilik operasyonda 7 şahıs tutuklandı
Gaziantep'teki dolandırıcılık ve tefecilik operasyonda 7 şahıs tutuklandı
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'teki dolandırıcılık ve tefecilik operasyonda 7 şahıs tutuklandı - Son Dakika


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