Gaziantep'teki "Dolmen Mezarları" Turizme Kazandırıldı
53 dakika önce
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yavuzeli ilçesindeki Tunç döneminden kalan dolmen mezarları turizme kazandırdı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
, Yavuzeli
ilçesindeki Tunç döneminden kalan dolmen mezarları turizme kazandırdı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, tarihi yapıları yenileme çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) Daire Başkanlığı, 4 dolmen mezarından ikisinin restorasyonunu tamamladı, iki mezarın yıkılan taşları ise ayağa kaldırıldı.
Çevre düzenleme çalışmaları kapsamında ise mezarların birbiriyle olan ilişkileri kurgulanarak yürüyüş yolları yapıldı ve ziyaretçilerin alanı daha kolay gezmeleri sağlandı.
Son Dakika
» Kültür Sanat
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:05 Kaynak: AA
Kazada Can Veren Sürücünün Cenazesinde, Cemaat Köye Sığmadı
Erdoğan'ın Eski Metin Yazarından Dikkat Çeken Özhaseki Yorumu: Yanlış Adaydı
Son Dakika! AK Partili Mustafa Tuna, CHP'li Mansur Yavaş'a Görevi Devretti