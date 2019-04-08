Son Dakika Haberleri: Gaziantep'teki "Dolmen Mezarları" Turizme Kazandırıldı

Gaziantep'teki "Dolmen Mezarları" Turizme Kazandırıldı

53 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yavuzeli ilçesindeki Tunç döneminden kalan dolmen mezarları turizme kazandırdı.

Gaziantep'teki
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yavuzeli ilçesindeki Tunç döneminden kalan dolmen mezarları turizme kazandırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, tarihi yapıları yenileme çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) Daire Başkanlığı, 4 dolmen mezarından ikisinin restorasyonunu tamamladı, iki mezarın yıkılan taşları ise ayağa kaldırıldı.

Çevre düzenleme çalışmaları kapsamında ise mezarların birbiriyle olan ilişkileri kurgulanarak yürüyüş yolları yapıldı ve ziyaretçilerin alanı daha kolay gezmeleri sağlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:05 Kaynak: AA

Yavuzeli, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat
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