Gaziantep'teki düğünlerde Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Gaziantep'te düğünlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde yapılacak düğünlerde iki grup halinde gerekli emniyet tedbirleri alındı.

Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü de sorumluluk bölgelerindeki 108 düğünde, 229 personel ve 67 ekip görevlendirdi.

Tedbirlere ek olarak kentin çeşitli yerlerinde 92 hazır kuvvet ve genel hizmet personeli ile meydana gelebilecek olaylara karşı toplu müdahale için 84 çevik kuvvet personeli görevlendirildi.

İl merkezindeki tedbirlerde 539 personel ile 67 ekip görev yaptı.

Merkez ilçelerin dışında da düğünlerde gerekli tedbirler alındı.