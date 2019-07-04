Gaziantep'teki eski adliye binası sanat merkezi oldu



GAZİANTEP'te 1950'li yıllarda yapılan, bir dönem valilik olarak da kullanılan, daha sonra binlerce insanın işlediği suçlardan dolayı yargılandığı eski adliye binası, yapılan restorasyonun ardından 'Yaşayan Kültür ve Sanat Merkezi' olarak hizmete açıldı.

3 bloktan oluşan 4 katlı binada, sanat galerisi, sergi salonları, çocuk sanat merkezi, kütüphane, tiyatro, el işi, yetenek geliştirme, ebru sanatı gibi güzel sanatlar kursları yer alıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Daire Başkanı Oya Alpay, ilk olarak hükümet binası olarak yapılan binanın 2010 yılına kadar adliye binası olarak hizmet verdiğini hatırlatarak, "2010 yılında adliye binası taşınınca bu bina işlevsiz hale geldi. 2014 yılında ise, burayı değerlendirmek adına çalışmalar yaptık ve buranın sanat merkezi olmasına karar verildi. Bu binada çok fazla mahkemeler oldu. Burada kötü olaylar da oldu ama şu anda burası o kötü günleri geride bırakmış son derece güzel bir sanat merkezi olarak hizmet veriyor" dedi.

2016 yılında faaliyete geçen binada Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonu olarak kullanılan büyük salon ise, seminer, sempozyum ve söyleşilere ev sahipliği yapıyor. Oya Alpay, "Ağır cezaların verildiği salonda şu anda seminerler veriliyor, toplantılar yapılıyor ve çok amaçlı olarak kullanılıyor. Dışarıdan gelen misafirlerimiz. Bu salonun geçmişini öğrendikleri zaman genelde şaşırıyorlar" diye konuştu.

Öte yandan sanat merkezi olmasının ardından binada 302 bin öğrencinin eğitim gördüğü belirtildi.

- Gaziantep