Son Dakika Haberleri: Gaziantep'teki fabrika yangını
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Gaziantep'teki fabrika yangını

50 dakika önce

Gaziantep'teki plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

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Gaziantep'teki plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren plastik fabrikasının geri dönüşüm deposunda dün gece henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı.
Alevler, ekiplerin 10 saatlik çalışması sonucu söndürüldü, soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
İki katlı fabrikanın çökme riskine nedeniyle ekipler, güvenli mesafeden çalışma yürütüyor.
Fabrikada jandarma, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri tedbir amacıyla bekletiliyor.
Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 07:56 Kaynak: AA
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