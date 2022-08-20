Gaziantep'teki feci kazada ölü sayısı 16'ya yükseldi - Son Dakika
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Gaziantep'teki feci kazada ölü sayısı 16'ya yükseldi

20.08.2022 14:49
Gaziantep'teki feci kazada ölü sayısı 16'ya yükseldi

Gaziantep'teki feci kazada ölü sayısı 16'ya yükseldi Kazayı görüp, yaralılara yardım eden İhlas Haber Ajansı çalışanı 2 gazeteci de hayatını kaybetti Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gaziantep'teki feci kazada ölü sayısı 16'ya yükseldi

Kazayı görüp, yaralılara yardım eden İhlas Haber Ajansı çalışanı 2 gazeteci de hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Başka bir göreve giderken kazayı görüp, yaralılara yardım eden İhlas Haber Ajansı çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver de hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda, bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracına yolcu otobüsü çarparak devrildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, kazada 16 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Araç kaza yapıyor. Buna itfaiye, sağlık ekipleri ve diğer mesai arkadaşlarımız müdahale ederken, 200 metre geride başka bir otobüs kaza yapıyor. Kaza yapan otobüs kayarak ekiplerimize ve yaralılara çarpıyor. İlk belirlemelere 16 vatandaşımız vefat etti. Şu an müdahaleler devam ediyor. Yaralılar hastaneye sevk ediliyor. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Canlı yayında kazayı anlatan İHA Muhabiri Said Vakkas Yağcı, gözyaşlarına hakim olamadı. Vakkas, "Saatler önce birlikte mesai yaptığımız arkadaşlarımızı kaybettik. Bir şeyler anlatabilmek çok zor. Burası savaş alanı gibi. Geldiğimizde korkunç manzarayla karşılaştık. Saatler önce mesai yaptığımız arkadaşlarımızı kaybettik. Çok kötü, durum çok kötü. Nasıl olduğunu kimse kestiremiyor. Çok büyük bir kaza. Ölenler arasında itfaiye ekibi, sağlık ekipleri ve iki mesai arkadaşımız var. Diyecek bir şey bulamıyoruz, bir şeyler anlatabilmek çok zor. Mesai yaptığımız arkadaşlarımızı, 16 vatandaşımızı kaybettik" dedi.

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Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Gaziantep, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'teki feci kazada ölü sayısı 16'ya yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'teki feci kazada ölü sayısı 16'ya yükseldi - Son Dakika
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