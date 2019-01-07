Gaziantep'teki Fetö Davasında, Naksan Holding Eski Yöneticileri Firari Sanıklar Osman, Bahaeddin,...
1 saat önce
Gaziantep'teki FETÖ davasında, Naksan Holding eski yöneticileri firari sanıklar Osman, Bahaeddin, Beyhan ve Mehmet Hilmi Nakıboğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmedildi.
Gaziantep'teki FETÖ davasında, Naksan Holding eski yöneticileri firari sanıklar Osman, Bahaeddin, Beyhan ve Mehmet Hilmi Nakıboğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:38 Kaynak: AA
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