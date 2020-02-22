Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika

Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

7 saat önce

FETÖ/PDY terör örgütünün 2009 yılı 'Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Giriş Sınavı'nda usulsüzlük yapması ve kopya çekilmesi iddiasına ilişkin Gaziantep merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 1'i tutuklandı.

Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama, System.String[]

FETÖ/PDY terör örgütünün 2009 yılı 'Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Giriş Sınavı'nda usulsüzlük yapması ve kopya çekilmesi iddiasına ilişkin Gaziantep merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 1'i tutuklandı.


Gaziantep'te FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik 2009 yılı 'Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Giriş Sınavı'nda usulsüzlük yapılması ve kopya çekilmesi iddiasına ilişkin operasyon yapıldı. Gaziantep merkezli olarak İstanbul, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Düzce, Mardin, Şanlıurfa, Elazığ, Bingöl ve Balıkesir'de yapılan operasyonda 21 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan zanlılardan biri çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:00 Kaynak: İHA
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