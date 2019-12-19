Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'nin 'emniyet mahrem yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması)'na yönelik soruşturma kapsamında; FETÖ/PYD silahlı terör örgütü emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunan, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen O.M.B. isimli şahıs Denizli ilinde, E.A. isimli şüpheli ilimizde yakalanarak gözaltına alınmış, şüpheliler sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştır" denildi.