Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

6 saat önce

GAZİANTEP'te, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama, System.String[]

GAZİANTEP'te, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, tutuklanan şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında; 07.01.2020 tarihinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde 5 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, 3'ü hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştır" denildi.


Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:22 Kaynak: DHA
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