Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

02.04.2022 12:34
Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 30 Mart'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 7'si serbest bırakıldı.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Gaziantep, 30 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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