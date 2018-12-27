Son Dakika Haberleri: Gaziantep'teki Fetö/pdy Davası

Gaziantep'teki Fetö/pdy Davası

1 saat önce

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı'nın yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep'teki Fetö/pdy Davası, System.String[]
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı'nın yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Arayıcı ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, duruşmaya geçici görevlendirildiğini belirterek, esas hakkında mütalaa hazırlanması için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, savcının talebi doğrultusunda duruşmayı erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:31 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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