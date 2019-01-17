Gaziantep'teki Fetö/pdy Davası
26 dakika önce
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, beraat etti.
Gaziantep
'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, beraat etti.
Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Arayıcı ile avukatı katıldı.
Sanık Arayıcı, önceki savunmalarını tekrar ettiğini ifade ederek, kendisine iftira atıldığını öne sürdü.
Mahkeme heyeti, sanık Arayıcı'nın atılı suçu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine hükmetti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:45 Kaynak: AA
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bu Formanın İçine Seni Beni Koy Daha Fazla Gol Atardık
YSK, Oy Sayımında Değişiklik Yaptı
"Ya Borcunu Ver Ya Karını" Diyen Amcasını Öldürüp Üzerine Kamyonla Toprak Döktürdü
Resmi Gazete'de Yayımlandı! Artık Moldova'ya Vizesiz Seyahat Edebileceğiz