Son Dakika Haberleri: Gaziantep'teki Fetö/pdy Davası

Gaziantep'teki Fetö/pdy Davası

26 dakika önce

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, beraat etti.

Gaziantep'teki Fetö/pdy Davası, System.String[]
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, beraat etti.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Arayıcı ile avukatı katıldı.

Sanık Arayıcı, önceki savunmalarını tekrar ettiğini ifade ederek, kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanık Arayıcı'nın atılı suçu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:45 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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