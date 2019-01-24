Son Dakika Haberleri: Gaziantep'teki Fetö/pdy Davası

Gaziantep'teki Fetö/pdy Davası

1 saat önce

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin görülen davada, örgütün okullarında öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis ceza verildi.

Gaziantep'teki Fetö/pdy Davası, System.String[]
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin görülen davada, örgütün okullarında öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis ceza verildi.

Gaziantep 2'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Metin Işık ile avukatı katıldı.

Sanık Işık, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, herhangi bir terör örgütüyle bağı bulunmadığını savundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın ByLock kullandığını, örgütle iltisakı nedeniyle kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan okullarda öğretmenlik yaptığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Metin Işık'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:06 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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