Son Dakika Haberleri: Gaziantep'teki FETÖ/PDY davası
Son Dakika Güncel Haber

Gaziantep'teki FETÖ/PDY davası

23 dakika önce

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep'teki FETÖ/PDY davası, System.String[]
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Nesrin Uğurlu ile avukatı katıldı.
Sanık Uğurlu, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, dayısının adına kayıtlı telefon hattını kendisinin kullandığını ancak ByLock kullanmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullanıcısı olduğu, örgüt evinde kaldığı ve "Feyza" kod adını kullandığı gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Uğurlu'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:09 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Naim Süleymanoğlu'nun bu karesi yıllar sonra ortaya çıktı FETÖ'nün futbol yapılanması davasında ilginç diyalog! 3 öğrencisine cinsel istismarda bulunan antrenöre 35 yıl hapis cezası! Gaziantep'te eski adliye binası sanat merkezi yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 13:32:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'teki FETÖ/PDY davası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]