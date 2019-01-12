Son Dakika Haberleri: Gaziantep'teki Fetö/pdy Operasyonu

Gaziantep'teki Fetö/pdy Operasyonu

14 dakika önce

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 eski hakim tutuklandı.

Gaziantep'teki Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 eski hakim tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından önceki gün meslekten ihraç edilen ve daha sonra gözaltına alınan Şanlıurfa hakimi Yakup Tatlı ile Mardin hakimi Tuba Şule Kızıltoprak'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

HSK tarafından 10 Ocak'ta 17 hakim ve savcı meslekten ihraç edilmiş, soruşturma kapsamında Şanlıurfa hakimi Yakup Tatlı ile Mardin hakimi Tuba Şule Kızıltoprak dün gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:59 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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