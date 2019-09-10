Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ait hücre evlerine düzenlenen operasyonda yakalanan 12 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, dün kent merkezinde 12 hücre evine düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Haklarında başka illerde soruşturma yürütüldüğü belirlenen 3 zanlı ise söz konusu illere sevk edildi.

Gaziantep'te dün düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmış, hücre evlerinde yapılan aramada ise 5 bin dolar, farklı kişilere ait sahte nüfus cüzdanları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.