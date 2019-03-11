Son Dakika Haberleri: Gaziantep'teki Fuarlara Ziyaretçi Akını

Gaziantep'teki Fuarlara Ziyaretçi Akını

24 dakika önce

Gaziantep'te düzenlenen 10. GAP Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı ile 15. Gapfood Gıda Fuarı'nı 5 günde 250 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Gaziantep'teki Fuarlara Ziyaretçi Akını, System.String[]
Gaziantep'te düzenlenen 10. GAP Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı ile 15. Gapfood Gıda Fuarı'nı 5 günde 250 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

GSO Başkanı Adnan Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, gıda sanayicileri, tarım makinaları üreticileri, çiftçi ve besicileri buluşturan çok önemli iki fuarı eş zamanlı açmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Ünverdi, açılış törenine, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katıldığı fuarları geçen yıl, aralarında yabancıların da yer aldığı 245 bin, bu yıl ise 250 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Fuarlarımızı son gün Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül, milletvekillerimiz ve il protokolümüz ziyaret ettiler. Bu ziyaretlerde firma temsilcilerimizle görüşüp tarım ve gıda sektörleri hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Farklı bölgelerde üretim yapan gıda sanayicilerini, tarım makinaları üreticilerini, çiftçi ve besicilerimizi buluşturması açısından çok önemli iki fuarı bir arada gerçekleştirdik."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:47 Kaynak: AA

Ekonomi
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