GAZİANTEP - GES, ilçenin elektrik ihtiyacına katkıda bulunuyor - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİANTEP - GES, ilçenin elektrik ihtiyacına katkıda bulunuyor

20.07.2022 15:53

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Türk-Alman konsorsiyumu tarafından kurulan 25 megavat gücündeki güneş enerjisi santrali (GES) ilçenin enerji ihtiyacına katkıda bulunuyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Türk-Alman konsorsiyumu tarafından kurulan 25 megavat gücündeki güneş enerjisi santrali (GES) ilçenin enerji ihtiyacına katkıda bulunuyor.

Fevzipaşa Mahallesi Çiftlik mevkisinde 5 yıl önce üretime başlayan 600 dönümlük tarıma elverişsiz arazide kurulu bulunan tesis, ilçeye önemli katkı sağlıyor.

Tesisin enerji sistemleri mühendisi Damla Demir, GES'in temiz ve yenilenebilir enerji olması dolayısıyla önemli olduğunu belirterek, tesisin bölge iş istihdamına destek vermesi yanı sıra ülke ekonomisine de katkı sağladığını söyledi.

İslahiye'nin güneşi ve rüzgarıyla enerji üretim sahası olarak çok uygun bir konumda olduğunu aktaran Demir, "25 megavat gücündeki tesisimizde yıllık üretimimiz 45 milyon kilovat. Ürettiğimiz enerji, yazın ilçenin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Planlanan 13 megavat kapasiteli ek santral çalışmalarımız da devam ediyor." dedi.

Yaklaşık 68 bin nüfusun bulunduğu ilçedeki 100 bin güneş paneli ile bin invertör bulunan tesiste, yaklaşık 50 kişinin istihdam edildiğini ifade etti.

Tesiste üretilen elektrik Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine (TEDAŞ) yüklendikten sonra Enerjisa aracılığıyla ilçe halkına dağıtılıyor.

Meteorolojik ölçüm istasyonunun da yer aldığı santralde, uzaktan veri izleme sistemi kullanılıyor.

YORUMLAR
500
İmamoğlu: İbb, Bu Yıl 75 Bin Üniversiteliye 4 Bin 500 TL Katkıda Bulunacak. İmamoğlu: İbb, Bu Yıl 75 Bin Üniversiteliye 4 Bin 500 TL Katkıda Bulunacak. Gaziantep'teki firmalar savunma sanayisine katkı sunmaya hazırlanıyor Gaziantep'teki firmalar savunma sanayisine katkı sunmaya hazırlanıyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - GES, ilçenin elektrik ihtiyacına katkıda bulunuyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:14 Her gören "Satılık mı?" diye soruyor! 150 bin lira masraf yaptığı 1976 model Hacı Murat'ı ayda sadece bir kez kullanıyor
17:06 Endonezya'da halk kabus dolu günler yaşıyor: Havaların ısınması sonucu gün yüzüne çıkan pitonlar büyük korku salıyor
17:02 Ali Koç ile Mesut Özil, ayrılık sonrası ilk kez cenazede karşılaştı
16:59 1975'ten bu yana en sıcak günleri yaşayan İspanya'da sıcak hava dalgası sebebiyle en az 500 kişi yaşamını yitirdi
16:48 AB tutuştu! Gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltması istendi: Rusya üzerimizde baskı kurmaya çalışıyor
14:31 Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Arjantinli yıldız Dybala yeni takımına imzayı attı
16:33 Cüzdanını takside düşüren futbolcu Neuer, kendisine cüzdanını teslim eden taksiciyi mutlu edemedi: Tam bir hayal kırıklığı!
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ironik KYK cevabı: O söyledi ben de yaptım
16:13 Herkes kimliğini merak ediyor! İşte 'yaşayan en çekici kadın' seçilen isim
16:01 Trabzonspor'un 28 yaşındaki kalecisi takımdan ayrıldı! Deneyimli eldiven yeni kulübüne imzayı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 17:29:11. #1.11#
SON DAKİKA: GAZİANTEP - GES, ilçenin elektrik ihtiyacına katkıda bulunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement